ФОК с бассейном для ПНИПУ построят за 173 млн рублей

Определен подрядчик строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном для Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Согласно документации, бассейн должен иметь чашу 25х16 м с глубиной от 1,2 м до 1,8 м. Общая площадь комплекса составит 1,8 тыс. кв. м.

Как сообщает Business class, победителем аукциона стало ООО «ИНЖИТЭК», оценившее свои услуги в 173,8 млн руб. при максимальной цене в 182,9 млн руб.

Аукцион проводился повторно. На первом аукционе на торги поступило только одно предложение — от ООО «Ягура». Однако компанию признали уклонившейся от заключения контракта. Причины такого решения не уточняются.