«Золотая осень-2019»

Компания «Башспирт» приняла участие в ежегодной Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», прошедшей в Москве с 9 по 12 октября. На главной выставочной площадке страны ВДНХ Башкортостан традиционно представил экспозицию, демонстрирующую ресурсный потенциал и инвестиционную привлекательность республики, в которой достойное место занял стенд крупнейшего производителя алкогольной продукции региона. Из 18 комплектов наград в номинации производственно-пищевая продукция «Башспирт» забрал рекордное количество медалей – 16, из них 10 золотых и 6 серебряных. Это больше чем в прошлом году, и превосходит результаты водочных предприятий других регионов.

Золотых медалей удостоены водки, недавно прошедшие комплексный ребрендинг: «Казенный склад», «Золото Башкирии классическая», «Белая крепость», «Белая крепость. Особая», «Давай за нас», «Белебеевская люкс». Свою копилку наград пополнили золотыми медалями знаменитые на весь мир бальзамы «Башспирта» - «Агидель» и «Белебей. Элитный». Эксперты высоко оценили и безалкогольную продукцию компании. Золото получила минеральная лечебно-столовая вода «Белебеевская-2», серебро у питьевой воды, кондиционированной йодом «Чистая». Водки «Золото Башкирии люкс», «Честная», «Белебеевская классическая», бальзамы «Иремель» и «Иремель элитный» по итогам выставки завоевали серебряные медали.

Успехи госхолдинга «Башспирт» на федеральном уровне в очередной раз подтвердили статус одного из стержневых предприятий агропромышленного комплекса Башкортостана.