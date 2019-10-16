Ремонт «Дворца молодежи» в Перми оценили в полмиллиарда рублей

Администрация Перми объявила электронный аукцион на выполнение работ по реконструкции здания МАУ «Дворец молодежи», расположенного на ул. Петропавловской. Продолжительность работ должна составить не более 1096 календарных дней с даты заключения контракта. Максимальная цена контракта указана в размере 499 млн руб. Победителя аукциона определят 24 октября.

Дворец молодежи был открыт в 2000 году как центр культуры Пермской области. С 2008 года он стал учреждением города Перми — МАУ «Дворец молодежи». В 2018 году мэрия сообщала, что ремонт Дворца молодежи начнется в 2020 году, а стоимость реконструкции составит около 250 млн руб.