Заповедник «Аркаим» выиграл президентский грант в размере 1,3 млн рублей

Проект «Заповедные степи Аркаима» попал в число победителей второго конкурса Фонда президентских грантов 2019 года. На его реализацию заповедник получит 1,3 млн руб., сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области.

Проект был разработан вместе с некоммерческой общественной организацией «Ассоциация развития туризма». Он предполагает обустройство экологической тропы «Аркаимская долина» протяженностью 4,5 км. На тропе будет 16 тематических станций, посвященных различным ландшафтам: от каменистых степей до речной поймы, а также антропогенной составляющей в виде памятников археологии. В качестве одной из станций планируется создать арт-объект «Сайгак-парк», посвященный историческим изменениям местной экосистемы под влиянием человека. Проект будет реализовываться с января по октябрь 2020 года.