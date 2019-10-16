Пермь стала лидером в России по дешевизне хлеба

В России самые высокие цены на хлеб зафиксированы в Санкт-Петербурге, следует из результатов исследования, проведенное IT-компанией «Эвотор» для «РИА Новости». По самым низким ценам хлеб можно купить в Перми и Нижнем Новгороде. Оценка проводилась в крупных городах России.

Согласно анализу, за прошедший год больше всего подорожал ржаной хлеб — на 20%. Цена на Дарницкий выросла на 8%, на нарезной батон и Бородинский хлеб — на 7%.

Так, в Санкт-Петербурге цена на Бородинский хлеб составила 57 руб., на Дарницкий — 36 руб., на ржаной — 31 руб., на пшеничный — 38 руб., нарезной — 37 руб. В Перми и Нижнем Новгороде средняя цена на Бородинский хлеб составила 23 руб., на Дарницкий — 17 – 18 руб., на ржаной — 21 – 23 руб., на пшеничный — 22 – 24 руб., на нарезной батон — 25 – 26 руб. В Москве в среднем буханка хлеба стоила 40 руб.

Анализ проводился за период с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года.

О том, что влияет на рост цен на хлеб в России, читайте в материале “Ъ” «Хлебозаводы пекут цены».