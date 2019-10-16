Владелец бренда «Робокар Поли» подал более 75 исков к сибирским предпринимателям

Корейская компания Roi Visual Co. за один день подала более 75 исков к сибирским предпринимателям, нарушившим, по мнению истца, исключительные права на объект авторского права. Речь идет о бренде «Робокар Поли». Робокар — персонаж популярного мультфильма о маленькой машинке-роботе. Наибольшее число исков подано компанией в арбитражные суды Новосибирской области (24 заявления), Иркутской области (20) и Кемеровской области (17). В каждом случае исковые требования составляют от 40 до 70 тыс. руб.

Оксана Павлова