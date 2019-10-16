Назначены зампреды краевого и 17-го апелляционного арбитражных судов

Заместителем председателя Арбитражного суда Пермского края назначен судья Сергей Торопицин. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 14 октября. Господин Торопицин имеет судейский стаж с 2008 года. До этого назначения он являлся председателем судебного состава коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений Арбитражного суда Пермского края.

Этим же указом президента РФ на должность заместителя председателя Семнадцатого апелляционного арбитражного суда назначена судья Оксана Лесковец. Госпожа Лесковец была назначена судьей в октябре 2013 года, последняя должность — председатель судебного состава административной коллегии Свердловского арбитражного суда.