Алтайского депутата Госдумы могут лишить неприкосновенности

Госдума планирует рассмотреть вопрос о лишении неприкосновенности депутата от Алтайского края Николая Герасименко из-за административного правонарушения. Соответствующее проект постановления опубликован в базе данных российского парламента. Напомним, что летом этого года СМИ писали, что господин Герасименко на своей машине сбил в Москве мотоциклиста и якобы скрылся с места происшествия. Позже депутат отметил, что в ДТП серьезных травм никто не получил, а с места аварии он не скрывался.

Проект постановления о лишении Николая Герасименко неприкосновенности внесла комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. «Дать согласие на лишение неприкосновенности депутата и направление в суд возбужденного в отношении его дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.24 КоАП»,— говорится в документе. Статья касается нарушения ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшему. Она предполагает штраф в размере 10-20 тыс. руб. или лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Николай Герасименко стал депутатом Госдумы в 2016 году. Помимо Алтайского края, он представляет интересы Республики Алтай, Томской и Кемеровской областей. Входит во фракцию «Единой России» и комитет по охране здоровья.

Юлия Сасевич