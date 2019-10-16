Из Перми появится второй рейс в Дубай

В зимнем расписании Большого Савино появился второй рейс в Дубай (ОАЭ), чартер планирует осуществлять дочерняя авиакомпания группы Coral — Royal Flight. Первый рейс поставлен на 27 октября. Периодичность полетов каждый месяц разная: в ноябре планируется совершить четыре полета, в декабре — один, в январе и феврале — по два и вновь четыре в марте.

Отметим, что минувшей весной Coral Travel пыталась организовать полеты в соседний эмират Шарджу, но полетная программа не была выполнена полностью.

Ранее на рейс «Пермь–Дубай» заявилась авиакомпания Azur Air (туроператор Anex Tour), она планирует летать один раз в неделю.