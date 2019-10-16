СМИ: глава Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки

Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники. Собеседники агентства уточнили, что его подозревают в получении взятки в 2,6 млн руб.

«Зюзин задержан. Следствие возбудило уголовное дело по статье о получении взятки»,— сказал собеседник агентства.

Официальных сообщений о задержании господина Зюзина не поступало. ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что подозреваемого доставлен в региональный отдел Следственного комитета России.

Владимир Зюзин был назначен главой администрации города Новочеркасска в декабре 2017 года. Ранее был главой города Зверево Ростовской области.