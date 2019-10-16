Субсидиарная ответственность принесла бюджету уже более 10 млрд рублей

По данным ФНС, за последние три года с зависимых и контролирующих лиц поступило в бюджет более 10 млрд руб. Так, в 2019 усилиями ФНС и конкурсного управляющего был привлечен к субсидиарной ответственности теневой бенефициар красноярской компании «Инком». В деле ООО «Металлглавснаб» (№А32–54256/2009) Арбитражный суд Краснодарского края после поддержки позиции ФНС Верховным судом в сентябре 2019 года удовлетворил заявление и привлек к субсидиарной ответственности реальных владельцев бизнеса — в результате их согласованных действий в преддверии банкротства имущество общества было выведено на аффилированных бенефициарам лиц. В рамках указанного спора наложен арест на счета, недвижимость и иное имущество владельцев бизнеса, сумма претензий к ним составила более 813 млн руб. В деле ООО «Импульс» (№А12–41074/2016) арбитражные суды трех инстанций удовлетворили заявление ФНС о привлечении к субсидиарной ответственности его конечных бенефициаров, чьи согласованные действия привели к выводу более 1,1 млрд. руб. (компания выступала субподрядчиком работ для ПАО «РусГидро») — хотя выгодоприобретатели также осуществили перевод деятельности и выручки предприятия на аффилированных и взаимозависимых лиц. Активы ответчиков арестованы на всю сумму долга перед бюджетом. По этим делам обязательства перед бюджетом возникли ввиду вывода денежных средств общества через фирмы-однодневки на основании формального документооборота. В рамках дела ООО «Новая табачная компания» (№А41–592/2018) о привлечении к субсидиарной ответственности в марте 2018 поступило в бюджет более 600 млн руб., налоговики в суде доказали вывод активов должника на компанию, контролируемую с Кипра.

На уровне ВС уже выработан ряд критериев по установлению фактического владения и контроля, среди них — синхронность действий субъектов в отсутствие к тому объективных экономических причин; противоречие этих действий экономическим интересам должника с одновременным существенным увеличением имущества лиц, привлекаемых к ответственности; то, что данные действия не могли иметь место ни при каких иных обстоятельствах, кроме как при наличии подчиненности одного другому и т. д.,— указывает Светлана Тарнопольская из «Юков и партнеры». По ее словам, чем больше таких практик, тем проще будет устанавливать ответственность теневых владельцев при банкротстве компаний.

Афанасий Сборов