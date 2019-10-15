Анна Кузнецова предлагает ужесточить ответственность за преступления против детей

На круглом столе ОНФ во вторник уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова напомнила, что в Госдуме лежит законопроект, направленный на ужесточение законодательства по отношению к педофилам. Среди авторов инициативы вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Законопроект был внесен в феврале 2018 года и к настоящему моменту прошел первое чтение. По словам детского омбудсмена, еще до убийства Елизаветы Киселевой в Саратове она обращалась в Госдуму с просьбой ускорить прохождение инициативы. В частности, предполагается предусмотреть пожизненное заключение для случаев, когда действия преступника привели к тяжким последствиям для его жертв, а также ввести отдельную ответственность за понуждение детей к действиям сексуального характера с использованием интернета.

Анна Кузнецова также отметила, что для осужденных за преступления против несовершеннолетних надо ввести запрет на оказание каких-либо услуг, связанных с детьми,— например, на организацию секций или студий по уходу за детьми. В ходе круглого стола речь зашла и о необходимости реестра осужденных за подобного рода преступления, которые будут доступны работникам правоохранительных органов и сотрудникам школ, детских садов. Кроме того, эксперты, участвовавшие в дискуссии, высказывались за возможность использования браслетов для отслеживания перемещений лиц, осужденных за такие преступления. Госпожа Кузнецова считает, что из законодательства надо убрать все возможности для смягчения наказания, если преступления касались детей, включая условно-досрочное освобождение.

Андрей Винокуров