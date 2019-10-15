Ульяновский единоросс назвал коммуниста представителем сексуальных меньшинств

Заседание комитета по ЖКХ Законодательного Собрания Ульяновской области завершилось скандалом. Представитель «Единой России» Андрей Седов назвал коллегу из КПРФ Айрата Гибатдинова представителем сексуальных меньшинств, после чего чуть не состоялась потасовка.

«Вы обращаетесь ко мне, председателю комитета, со словами "милый мой". Но я вам не милый. И вообще, в отличие от вас я не являюсь представителем нетрадиционной ориентации»,— обратился к коллеге господин Седов.

Коммунист Айрат Гибатдинов после оскорбления попытался выяснить отношения на месте, однако коллегам удалось успокоить депутата. Андрей Седов позже забрал свои обратно.

Евгений Чернов