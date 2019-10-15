Волонтеров привлекают свидетелями

Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел башкирского управления Следственного комитета РФ вчера провели вторую серию обысков по так называемому «делу Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) оппозиционера Алексея Навального. Они обыскали квартиры шести жителей Уфы, участвовавших в протестных акциях сторонников господина Навального или перечислявших пожертвования ФБК. В числе предметов, изъятых оперативниками, — личная оргтехника, сувенирные магниты и даже бумажный блокнот. С большинства граждан, к которым приходили следователи, была взята подписка о неразглашении материалов уголовного дела, в котором им уже присвоен статус свидетелей.
В квартирах жителей Уфы Ольги Комлевой, Александры Масловой, Кирилла Матвеева, Виктора Прядильщикова, Николая Сынковского и Альберта Гаскарова вчера прошли обыски, связанные с расследованием «дела ФБК» оппозиционера Алексея Навального. ФБК подозревают в легализации незаконно полученного дохода (ч. 4 ст. 174 УК РФ).
Следователи второго отдела СКР пришли на квартиры уфимцев в промежутке между 8 и 9 ч утра. В среднем каждый обыск продолжался три часа. По итогам у граждан была изъята личная техника — компьютеры, жесткие диски, телефоны, флешки.
ФБК известен резонансными расследованиями в отношении высокопоставленных российских чиновников. Одновременно с Уфой обыски прошли вчера у сторонников Алексея Навального в Челябинске, Екатеринбурге, Воронеже, Ижевске, Самаре, Владивостоке и других городах.
Пока не ясно, по какому принципу следователи отбирают граждан, у которых надо обыскать квартиры по «делу ФБК». Так, индивидуальный предприниматель Ольга Комлева участвовала в протестных акциях штаба Алексея Навального и ежемесячно перечисляла ФБК определенную сумму пожертвований. В то же время безработная Александра Маслова пожертвования фонду не делала, но помогала местному штабу господина Навального как волонтер. Кирилл Матвеев вообще давно уже не сотрудничает со штабом, а раньше работал в нем юристом.
Ольга Комлева сообщила, что у нее следователи изъяли личную технику, которая необходима ей в работе. «У меня там установлены лицензионные рабочие программы и электронно-цифровая подпись Росреестра, поскольку я работаю кадастровым инженером»,— отметила она. Кроме того, сотрудников СКР заинтересовало редакционное задание сетевого издания "Молния", от которого госпожа Комлева работала наблюдателем на выборах главы Башкирии 8 сентября.
У Альберта Гаскарова — депутата Русско-Юрмашского сельсовета, избравшегося 8 сентября и работающего программистом в частной компании, вчера изъяли два телефона — его и супруги. Кроме того, следователи забрали магниты на холодильник и открытки с символикой ФБК, которые были подарены господину Гаскарову к Новому году за ежемесячные отчисления в фонд.
Александра Маслова сообщила, что следователи, проводя оперативные мероприятия, «пытались учить жить и давали советы». В ходе обыска у нее забрали рабочий жесткий диск, сгоревший жесткий диск, флешки и бумажный блокнот, в который она записывала правила поведения на митингах.
Следователи приходили и к Денису Королеву — волонтеру штаба Алексея Навального, члену участковой избирательной комиссии №410 с правом решающего голоса. «Приходили, по словам соседей, шесть человек. Сказали, что хотят провести обыск "по делу о похищении денег"». Но так как в квартире никого не было, они ушли»,— сообщил господин Королев.
Связаться с Кириллом Матвеевым, Николаем Сынковским и Виктором Прядильщиковым не удалось: мобильные телефоны у них забрали следователи.
Координатор уфимского штаба Алексея Навального Лилия Чанышева сообщила, что все нынешние и бывшие волонтеры были допрошены как свидетели по уголовному делу. С большинства из них взята подписка о неразглашении материалов уголовного дела.
После обеда повторный обыск прошел в помещении штаба на улице Пушкина. Он продлился около двух часов. Следователи изъяли «пару документов, не представляющих особой ценности», сообщила госпожа Чанышева.
Тогда, напомним, следователи обыскали помимо помещения штаба также квартиру Лилии Чанышевой, квартиру юриста штаба Федора Телина и его родителей, причем у родителей господина Телина, пенсионеров, были изъяты все их личные денежные сбережения.
Адвокат Александр Войцех отмечает, что обыски, по всей видимости, проводятся у всех, кого следователи могут считать сотрудничающими с ФБК. Перечисление пожертвований — только один из поводов. «Сам факт обысков еще не означает, что всех причастных к ФБК будут привлекать к ответственности. Добровольные пожертвования сами по себе не противоречат закону до тех пор, пока ФБК не будет признан запрещенной организацией (9 октября Минюст России признал фонд иностранным агентом.—"Ъ"), а его деятельность — экстремистской или террористической»,— отмечает господин Войцех.