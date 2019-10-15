Волонтеров привлекают свидетелями

Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел башкирского управления Следственного комитета РФ вчера провели вторую серию обысков по так называемому «делу Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) оппозиционера Алексея Навального. Они обыскали квартиры шести жителей Уфы, участвовавших в протестных акциях сторонников господина Навального или перечислявших пожертвования ФБК. В числе предметов, изъятых оперативниками, — личная оргтехника, сувенирные магниты и даже бумажный блокнот. С большинства граждан, к которым приходили следователи, была взята подписка о неразглашении материалов уголовного дела, в котором им уже присвоен статус свидетелей.



В квартирах жителей Уфы Ольги Комлевой, Александры Масловой, Кирилла Матвеева, Виктора Прядильщикова, Николая Сынковского и Альберта Гаскарова вчера прошли обыски, связанные с расследованием «дела ФБК» оппозиционера Алексея Навального. ФБК подозревают в легализации незаконно полученного дохода (ч. 4 ст. 174 УК РФ).

Следователи второго отдела СКР пришли на квартиры уфимцев в промежутке между 8 и 9 ч утра. В среднем каждый обыск продолжался три часа. По итогам у граждан была изъята личная техника — компьютеры, жесткие диски, телефоны, флешки.

ФБК известен резонансными расследованиями в отношении высокопоставленных российских чиновников. Одновременно с Уфой обыски прошли вчера у сторонников Алексея Навального в Челябинске, Екатеринбурге, Воронеже, Ижевске, Самаре, Владивостоке и других городах.

Пока не ясно, по какому принципу следователи отбирают граждан, у которых надо обыскать квартиры по «делу ФБК». Так, индивидуальный предприниматель Ольга Комлева участвовала в протестных акциях штаба Алексея Навального и ежемесячно перечисляла ФБК определенную сумму пожертвований. В то же время безработная Александра Маслова пожертвования фонду не делала, но помогала местному штабу господина Навального как волонтер. Кирилл Матвеев вообще давно уже не сотрудничает со штабом, а раньше работал в нем юристом.

Ольга Комлева сообщила, что у нее следователи изъяли личную технику, которая необходима ей в работе. «У меня там установлены лицензионные рабочие программы и электронно-цифровая подпись Росреестра, поскольку я работаю кадастровым инженером»,— отметила она. Кроме того, сотрудников СКР заинтересовало редакционное задание сетевого издания "Молния", от которого госпожа Комлева работала наблюдателем на выборах главы Башкирии 8 сентября.

Его изъяли, равно как открепительный талон для голосования на другом участке. При этом платежные документы о ежемесячном пожертвовании ФБК следователей не заинтересовали, недоумевает Ольга Комлева.

У Альберта Гаскарова — депутата Русско-Юрмашского сельсовета, избравшегося 8 сентября и работающего программистом в частной компании, вчера изъяли два телефона — его и супруги. Кроме того, следователи забрали магниты на холодильник и открытки с символикой ФБК, которые были подарены господину Гаскарову к Новому году за ежемесячные отчисления в фонд.

Александра Маслова сообщила, что следователи, проводя оперативные мероприятия, «пытались учить жить и давали советы». В ходе обыска у нее забрали рабочий жесткий диск, сгоревший жесткий диск, флешки и бумажный блокнот, в который она записывала правила поведения на митингах.

Следователи приходили и к Денису Королеву — волонтеру штаба Алексея Навального, члену участковой избирательной комиссии №410 с правом решающего голоса. «Приходили, по словам соседей, шесть человек. Сказали, что хотят провести обыск "по делу о похищении денег"». Но так как в квартире никого не было, они ушли»,— сообщил господин Королев.

Связаться с Кириллом Матвеевым, Николаем Сынковским и Виктором Прядильщиковым не удалось: мобильные телефоны у них забрали следователи.

Координатор уфимского штаба Алексея Навального Лилия Чанышева сообщила, что все нынешние и бывшие волонтеры были допрошены как свидетели по уголовному делу. С большинства из них взята подписка о неразглашении материалов уголовного дела.

После обеда повторный обыск прошел в помещении штаба на улице Пушкина. Он продлился около двух часов. Следователи изъяли «пару документов, не представляющих особой ценности», сообщила госпожа Чанышева.

Оперативники, по ее словам, искали также носители информации — флешки, карты памяти и какую-либо технику, но в штабе их не было, так как многое было изъято еще во время обыска в сентябре.

Тогда, напомним, следователи обыскали помимо помещения штаба также квартиру Лилии Чанышевой, квартиру юриста штаба Федора Телина и его родителей, причем у родителей господина Телина, пенсионеров, были изъяты все их личные денежные сбережения.

Адвокат Александр Войцех отмечает, что обыски, по всей видимости, проводятся у всех, кого следователи могут считать сотрудничающими с ФБК. Перечисление пожертвований — только один из поводов. «Сам факт обысков еще не означает, что всех причастных к ФБК будут привлекать к ответственности. Добровольные пожертвования сами по себе не противоречат закону до тех пор, пока ФБК не будет признан запрещенной организацией (9 октября Минюст России признал фонд иностранным агентом.—"Ъ"), а его деятельность — экстремистской или террористической»,— отмечает господин Войцех.

Влада Шипилова