Концессионер попался в сети

Администрация Саратова передает в концессию городские теплосети. Концессионером выступает ПАО «Т Плюс», которое и сейчас арендует сети у города. Как следует из постановления, опубликованного на сайте мэрии, общая сумма расходов на реконструкцию и создание теплосетей в Саратове за 25 лет должна составить 9,87 млрд руб. Эксперты считают, что благодаря концессии будут отремонтированы изношенные городские теплосети, но инвестор, скорее всего, заложит расходы на реконструкцию в ­тариф.

В Саратове тепловые сети и сети горячего водоснабжения планируется передать в концессию уже до конца этого месяца, сообщила пресс-служба мэрии. Инициатором заключения соглашения выступило ПАО «Т Плюс». Администрация разместила информацию о намерении передать сети частному инвестору в августе, желая ознакомиться с возможными предложениями других организаций, однако их не поступило.

«В соответствии с Законом „О концессионных соглашениях”, в случае отсутствия заявок от иных лиц концессионное соглашение заключается на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения и проекте концессионного соглашения, без проведения конкурса»,— уточнили в горадминистрации.

Проект концессионного соглашения, подписанный муниципалитетом, направлен в «Т Плюс». В соответствии с постановлением, на концессионера возлагаются обязанности по реконструкции имущества, переданного в концессию, за его счет. Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2043 года. В концессию передают 78 линейных объектов, пять корпусных объектов и оборудование. Объем валовой выручки концессионера должен увеличиться с 624,74 млн руб. в 2019 году до 1,84 млрд руб. в 2043 году. Уровень потерь тепловой энергии должен сократиться с 18% от общего количества отпущенной энергии в 2019 году до 8% в 2043м. Количество прекращений подачи тепла из-за техногенных аварий к окончанию концессии должно быть сведено к нулю.

Идея отдать 300 км саратовских тепловых сетей в концессию возникла летом прошлого года. Глава города Михаил Исаев и руководитель Саратовского филиала «Т Плюс» Александр Шудегов назвали ее «практически единственным» вариантом модернизации трубопровода. У энергокомпании имеется опыт концессионных соглашений в этой сфере в Волгограде и Ижевске.

По данным пресс-службы филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс», износ коммуникаций в городе составляет 60–100%. Поэтому в первую очередь работы будут направлены на замену подземных трубопроводов, на реконструкцию центральных тепловых пунктов и восстановление обратных циркуляционных труб горячего водоснабжения, что позволит повысить качество горячего водоснабжения, будет произведена замена тепловой изоляции надземных трубопроводов. «В настоящее время энергетики на теплосетях проводят только текущие ремонты, которые не решают кардинально вопросы по надежности и качеству теплоснабжения жителей, что приводит к частым отключениям теплоресурса»,— уточнили в компании.

Депутат Саратовской городской думы Евгений Чернов («Единая Россия») рассказал, что к потенциальному концессионеру у него возникло два вопроса: технический и финансовый. «Пока остается непонятно, как быть с теплосетями, которые на сегодняшний день никому не принадлежат и ими никто не хочет заниматься. Что касается финансовой стороны вопроса, то, конечно, часть затрат ляжет на плечи горожан. Если у нас на сегодняшний день ежегодный рост тарифов за эту услугу составляет до 4%, то в случае заключения концессионного соглашения он может вырасти до 6%»,— пояснил господин Чернов.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов уверен, что концессионер заинтересован в эффективности взятых им в концессию активов. «После передачи активов в концессию теплосетевое хозяйство города будет сосредоточено в одних руках, что является положительным моментом. Теперь концессионер получает возможность обновлять и строить инфраструктуру во всем городе, концессия избавит его от необходимости находить компромиссы с другими владельцами, хотя свои действия с властями он, конечно, будет согласовывать. Вовторых, теперь потребителям понятно, к кому обращаться по вопросу работы сети, отсутствия отопления зимой или работающих батарей летом, уйдут различные посредники, не надо будет искать того, кто предоставляет соответствующие услуги для вашего дома (квартиры), так как теперь будет концессионер. Втретьих, то, что обширное теплохозяйство сосредоточено в одних руках, дает возможность объединить закупки необходимых товаров и услуг для него, то есть добиться выгодных цен благодаря значительным объемам закупок, что даст экономию средств, повлияет на стоимость услуг тепловой сети»,— уточнил господин Баранов.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин считает, что население и остальная экономика будут финансировать модернизацию ЖКХ за счет повышения тарифов.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал уверен, что сейчас саратовцы платят за тепло больше, чем греются. «Ожидаемый эффект от соглашения — восстановление качества теплоэнергии, что в конечном счете повлечет за собой удорожание тарифов на тепло и горячую воду. При существующем состоянии сетей их КПД можно оценить на уровне 55–60%. В случае реконструкции теплотрасс оплата будет происходить только за полученные тепло и горячую воду»,— пояснил эксперт.

Марина Ковалева