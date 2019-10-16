Коммунист гонит двойника

Волгоградский областной суд начал рассмотрение иска бывшего депутата регионального парламента от КПРФ Михаила Таранцова к областной избирательной комиссии. Истец просит признать недействительными результаты голосования по одномандатному округу № 13, в котором участвовал кандидат от Партии пенсионеров за социальную справедливость Сергей Таранцев. По мнению коммуниста, присутствие «двойника» лишило экс-депутата возможности избраться в региональный парламент нового созыва. В Партии пенсионеров утверждают, что не выдвигали кандидата со схожей фамилией намеренно. Эксперты утверждают, что шансов отменить результаты голосования у господина Таранцова нет.

Вчера в Волгоградском областном суде состоялось предварительное заседание по иску бывшего депутата Законодательного собрания региона Михаила Таранцова. Ответчиком выступает избирательная комиссия Волгоградской области. Господин Таранцов просит суд признать недействительными результаты выборов депутатов по Краснооктябрьскому одномандатному округу № 13, которые состоялись 8 сентября этого года, так как в ходе кампании, по его мнению, было допущено нарушение.

Михаил Таранцов, заместитель руководителя фракции КПРФ в Волгоградской областной думе V созыва, выдвигался в региональный парламент VI созыва по одномандатному округу № 13. От «Единой России» по этому же округу шел директор ООО «Сфера» Алексей Волоцков, от ЛДПР — Михаил Воронов, от «Справедливой России» — Игорь Белобородов и от Партии пенсионеров за социальную справедливость — безработный Сергей ­Таранцев.

С результатом 45,7% от числа проголосовавших в Волгоградскую обл­думу прошел единоросс Алексей Волоцков. Михаил Таранцов набрал 34,5% и занял второе место. Сергей Таранцев оказался на третьем месте с результатом 8,9%, обошел кандидатов от ЛДПР и «Справедливой России». Михаил Таранцов утверждает, что мог победить в округе, так как 1302 бюллетеня были признаны недействительными. Так как Сергей Таранцев находился в списке перед Михаилом Таранцовым, многие избиратели поставили галочку сначала напротив кандидата от Партии пенсионеров, но, поняв, что проголосовали не за того кандидата, поставили вторую отметку напротив кандидата от КПРФ.Таким образом, 1302 бюллетеня были признаны недействительными. По словам господина Таранцова, если сложить его голоса, голоса Сергея Таранцева и недействительные бюллетени, получается 11899 голосов, что на 731 голос больше проголосовавших за Алексея Волоцкова.

«Мы считаем, что в сложившейся ситуации очень трудно оценить итоги волеизъявления. Никому не известный человек, который совершенно не вел кампанию, получил четверть от моего результата. Члены комиссии с правом совещательного голоса подтверждали, что на многих признанных недействительными бюллетенях были проставлены галочки напротив двух фамилий»,— пояснил „Ъ“ Михаил Таранцов. Он также отметил, что вчера на заседании суда были отклонены два основных ходатайства истца: вызов свидетелей и направление в суд недействительных бюллетеней. «Такая позиция суда удивляет, но мы будем настаивать на своей правоте»,— сказал господин Таранцов.

Председатель волгоградского регионального отделения Партии пенсионеров за социальную справедливость Евгений Кареликов утверждает, что никто не выдвигал господина Таранцева специально для того, чтобы оттянуть голоса у Михаила Таранцова. «Было волеизъявление гражданина баллотироваться от нашей партии. Он не член партии, он пришел в региональное отделение и предложил выдвинуться. С ним пообщались и согласились»,— пояснил господин Кареликов. По его словам, в партии не обсуждалась ситуация, что от Партии пенсионеров выдвигается человек со схожей фамилией, что и кандидат от КПРФ.

В избирательной комиссии Волгоградской области не стали комментировать исковое заявление господина Таранцова. «У каждого человека есть собственное мнение. Суд рассмотрит дело и примет решение»,— сказала „Ъ“ начальник правового отдела волгоградского облизбиркома Ирина Илюшина.

Политтехнолог Денис Ястребов говорит, что практика выдвижения «спойлероводнофамильцев» очень распространенная, но у Михаила Таранцова нет шансов отменить результаты выборов в округе. «Наличие однофамильца не является основанием для отмены результатов голосования. Это проблема кандидата, который должен в ходе кампании пояснять, что он другой. В 90е и начале „нулевых” на такие случаи можно было брать псевдонимы, но потом от этого ушли. Бывают совпадения, если фамилии кандидатов распространенные. Кроме того, избирком не может отказать, допустим, Сидорову в регистрации на основании того, что в округе уже зарегистрирован другой Сидоров»,— отмечает господин ­Ястребов.

Сергей Петунин