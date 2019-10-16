Министра призвали с севера

Министром культуры Самарской области назначен бывший первый заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Борис Илларионов. До этого он работал завкафедрой балетоведения Академии русского балета. Эксперты не были знакомы с деятельностью господина Илларионова. Они предположили, что при назначении сделана ставка на то, чтобы «сократить культурную дистанцию между Самарой» и культурной столицей России.

Министром культуры Самарской области назначен Борис Илларионов. Губернатор Дмитрий Азаров представил нового министра во вторник, 15 октября, на встрече с молодежным активом региона.

Борис Илларионов родился в 1968 году, кандидат искусствоведения, балетовед, балетный критик, автор монографий и научных статей. До назначения на пост министра господин Илларионов занимал должность заведующего кафедрой балетоведения Академии русского балета им. А.Я.Вагановой. Непосредственное управление деятельностью академии осуществляет Николай Цискаридзе.

Борис Илларионов в разное время работал в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, был исполнительным директором в Санкт-Петербургском академическом театре балета под руководством Бориса Эйфмана, входил в комитет по культуре Санкт-Петербурга. С 2012 по 2015 годы господин Илларионов был первым заместителем председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Завкафедрой социологии и психологии Самарского государственного экономического университета Владимир Звоновский считает, что при назначении делалась ставка на то, чтобы сократить культурную дистанцию между Самарой и признанным центром высокой культуры страны: «Но вообще я бы это назвал „хоть кого-то нашли”. С одной стороны, человек, вероятно, в профессии, с другой стороны, никаких подвигов за ним не водилось. Менеджер средней руки, таких тысяча. Вероятно, удалось его выманить из Питера в Самару. Нынешняя власть авторитарна, и поэтому ей интересно все высокое: высокая мода, культура, спорт высоких достижений. А массовое ей не очень интересно. Поэтому менеджер такого профиля подходит нынешней власти больше, чем какой-либо другой. У меня нет серьезных ожиданий от назначения. Мои питерские коллеги его знают, но это один из сотни, кто мог бы назвать себя менеджером от культуры».

Владимир Звоновский отмечает, что «нынешняя региональная политика даже в сфере культуры не требует никакого креатива»: «Если ты министр, ты должен выполнять то, что тебе прислали из Москвы, губернатор ничем не отличается. Сфера культуры является единственным элементом, в рамках которого можно как-то куда-то вырваться, потому что это культура. Хотелось бы, чтобы министр культуры был более выдающимся, чем все остальные министры».

Киновед, руководитель киноклуба «Ракурс» Михаил Куперберг также не был знаком с деятельностью нового министра. «Хотелось бы услышать от руководства области комментарий, чем он так интересен. Вообще сложно найти человека, который бы пошел на эту малоприятную расстрельную должность. Хореографическое училище у нас есть, в городе нет консерватории. Люди много лет обеспокоены этим. Может, новый министр сдвинет с места этот вопрос. Консерватория в таком большом солидном городе необходима».

Пост врио министра культуры региона 9 сентября покинул Сергей Филиппов, он перешел на должность директора Самарского академического театра оперы и балета. Временное исполнение обязанностей министра было возложено на Ирину Калягину. Сергей Филиппов был назначен на должность главы министерства 8 июня 2015 года. В статусе врио чиновник стал работать после того, как 25 сентября 2017 года Дмитрий Азаров сменил Николая Меркушкина. Как ранее отмечал глава региона, господин Филиппов удовлетворительно справляется со своей работой, однако «хочется культурного прорыва». После чего было решено объявить конкурс на пост министра культуры. Однако конкурсная комиссия никого из отобранных 17 кандидатов не рекомендовала губернатору на рассмотрение.

Ани Айвазян