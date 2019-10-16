Сколько лету — столько зим

Федеральные туроператоры сформировали чартерные программы полетов из Большого Савино в зимнем сезоне 2019/20. Большую часть объемов (пять из восьми рейсов) планирует осуществить Anex Tour в партнерстве с TUI. Еще три рейса приходится на Pegas Touristic и Coral Travel. Представители турфирм полагают, что борьба за «зимнего» туриста в Перми будет жесткой: не обойдется без отмены и демпинга.



Всего в рамках зимнего расписания из аэропорта Перми предполагается открыть восемь зарубежных рейсов в пять стран мира. Впервые один игрок — Anex Tour организует сразу пять рейсов. В зимнем расписании из пермского аэропорта значится сразу пять чартерных рейсов его дочерней авиакомпании Azur Air: в Индию (Гоа), ОАЭ (Дубай), Вьетнам (Камрань), КНР (Санья) и Таиланд (Паттайя). По сведениям пермских турфирм, заполнять эти рейсы Anex Tour помогает другой федеральный туроператор — TUI, открывший в Перми представительство в конце прошлого года.

Другие активные участники пермского чартерного рынка — Pegas Touristic и Coral Travel — в этом сезоне запускают пока три рейса.

Как свидетельствует расписание Большого Савино, дочерняя авиакомпания группы Coral-Royal Flight с 27 октября открывает рейс Пермь–Дубай. Отметим, что старт этой программы намечен в один день с рейсом Anex Tour по этому же направлению: из пермского аэропорта вылетят в ОАЭ два самолета с разницей в два часа.

Минувшей весной Coral Travel пыталась организовать полеты в соседний эмират Шарджа. Полетная программа постоянно подвергалась корректировкам, пока, наконец, не была закрыта полностью. Этот же перевозчик планирует с 1 ноября летать из Перми на Гоа, обозначенная глубина полетов — один месяц.

Ноябрем ограничиваются и планы дочерней авиакомпании Pegas Touristic — «Икар» (Pegas Fly) летать из Перми на Пхукет (Таиланд). В прошлом сезоне Pegas Touristik пытался в зимний период реализовывать туры из Перми в Египет через Израиль и Турцию, кроме того, они летали на Гоа.

Директор «Бутика путешествий» Ольга Швецова отмечает, что Pegas Touristic и Coral Travel, ставя небольшое количество рейсов из Перми, снижают свои экономические риски, опасаясь недогрузить борта. Они же делят самолеты и помогают друг другу их загрузить. В то же время, по мнению Ольги Швецовой, заявка Anex Tour на пять рейсов — свидетельство уверенности авиакомпании в том, что она сможет реализовать свои планы.

Директор сети турагентств «Планета» Виктор Тюлин, напротив, считает, что полетная программа Anex Tour будет откорректирована. «Арабские Эмираты — дорогое направление, Китай долетает, если только туда будут копеечные цены, особенно после того, как из Перми появилась комфортная по цене Чехия»,— полагает эксперт. Он полагает, что азиатские направления (Таиланд, Вьетнам и Гоа) долетают до конца программы.

Что касается двух рейсов до Дубая, то, по мнению эксперта, это слишком много: «Один-то рейс не мог долетать. Кто-то однозначно сойдет с дистанции». Он отмечает, что на пермском рынке сформировались четкие коалиции туроператоров: Pegas Touristic/Coral Travel и Anex Tour/TUI. «Кто-то из них переборет рынок. Лично я думаю, что победителем выйдут последние. У них наполеоновские планы по захвату пермского рынка. TUI так вообще, по моей информации, готовы летать в разумный минус, чтобы на рынке закрепиться».

Вячеслав Суханов