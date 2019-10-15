Обвиняемые в хищении 1,2 млрд рублей дольщиков ГК «Город» не признали вину

На заседании в Приморском районном суде Санкт-Петербурга экс-владельцы ГК «Город» Максим и Руслан Ванчуговы, а также бывший глава совета директоров банка «Фининвест» Сергей Гавриш, через который, по версии следствия, выводились средства, не признали вины в хищении 1,2 млрд рублей, вложенных дольщиками в строительство трех жилых комплексов. Прокуратура зачитывала формулу обвинительного заключения три заседания.

Слушать дело в отношении экс-владельцев города начали в конце сентября. Как сообщал “Ъ-СПб”, потерпевшими по делу признаны 3,4 тыс человек.

По версии следствия, учредитель ООО «ГК Город» Руслан Ванчугов и Максим Ванчугов, который, по данным СПАРК, до сих пор выступает бенефициаром компании, нанесли ущерб в 1,2 млрд рублей покупателям квартир в жилых комплексах «Прибалтийский», «Ленинский парк» и «Морская звезда». Гособвинение считает, что они вывели деньги через банк «Фининвест» на счета компаний-однодневок. Найти людей, которые согласились выступать руководителями таких организаций, по версии следствия, братьям Ванчуговым помог бывший глава совета директоров банка «Фининвест» Сергей Гавриш.

Марина Царева