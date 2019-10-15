В Царском Селе воссоздадут восемь залов Зубовского флигеля

В Екатерининском дворце в Царском Селе будут воссозданы восемь залов Зубовского флигеля. Они были полностью утрачены во время Великой Отечественной войны.

Как заявила директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова, восстановить предполагается интерьеры Синего зала (Табакерка), Зеркальный и Серебряный кабинеты, Опочивальню, Купольный и Китайский залы, Туалетную и Рафаэлевскую комнаты. Все эти помещения были личными апартаментами императрицы Екатерины II.

Работы будут выполнены в период с 2019 по 2023 годы. Проект будет реализован при поддержке ПАО «Газпром».

Конкурс на выполнение работ по воссозданию декоративного убранства пяти комнат уже объявлен.