«Власть хочет выглядеть жесткой»

В Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального проходит новая волна обысков. Следственные действия проводятся в Москве и еще в 30 городах по так называемому делу об отмывании денег. В первый раз такие же масштабные обыски проходили в ФБК в начале сентября сразу после единого дня голосования. 15 октября Минюст потребовал ликвидировать старейшее российское правозащитное движение «За права человека» Льва Пономарева. Кроме того, продолжаются новые задержания по делу о летних беспорядках в Москве. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власть проводит профилактику новых протестов.

Налицо масштабное наступление силовиков. В Фонде борьбы с коррупцией проходит новая волна обысков не только в Москве, но и по всей стране. В Екатеринбурге полиция пришла в квартиру известного политолога Федора Крашенинникова. По его собственным словам, скорее всего, дело в том, что его бывшая жена два года назад работала в штабе Алексея Навального, хотя развелись они еще за два года до этого. Следственные действия проводятся в рамках так называемого дела об украденном миллиарде. Официально борцов с коррупцией подозревают в отмывании денег, и сумма пока значительно скромнее — порядка 75 млн руб. Но звучит красиво, поэтому название закрепилось за всей этой ситуацией.

Кроме того, ФБК решили объявить иностранным агентом по неоднозначной причине. Переводы из-за границы были, но вроде как на заблокированные счета. Можно ли тех, кто проводил трансакции, считать иностранцами, тем более политические активными, — большой вопрос. В «московском деле» появляются новые фигуранты, идут обыски и задержания. То есть, несмотря на большой общественный резонанс, история не собирается сходить на нет. Более того, есть предположение, что силовики восприняли критику по-своему: они решили более тщательно подбирать доказательства, дабы избегать обвинений в непрофессионализме или, хуже того, в фальсификациях.

Наконец, Минюст потребовал ликвидировать одно из самых известных старейших движений Льва Пономарева «За права человека». Причина — многочисленные нарушения законодательства. Видимо, наступление будет продолжаться, неоднозначные процессы тоже.

Означать все это может только одно — никакой «оттепели» не ждите.

Государство не собирается идти на поводу у какого-то там агрессивного меньшинства. Однако не все так просто. Уровень жизни падает, руководящие указания президента не выполняются, в Кремле, Белом доме и других местах идет совещание за совещанием, где все это уже напрямую признается. Логично предположить, что в такой ситуации нужно отсечь «пятую колонну» — всех тех, кто пусть даже потенциально может раскачать лодку. Правда, большой вопрос, от чего лодка раскачивается больше — от наличия оппозиции или от действий силовиков, который имеют все шансы снести под корень остатки стабильности.

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С другой стороны, можно предположить, что сейчас проводится всесторонняя протестная профилактика, чтобы другим было неповадно. Возможно, будет некий откат назад. Как известно, все зависит от градуса общественной активности. Как бы то ни было, власть хочет выглядеть жесткой. Получится или нет — другой вопрос.