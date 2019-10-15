Прощание матерых

Над всей российской поп-музыкой Сергей Шнуров возвышается, как жираф, который украшал сцену «Газпром Арены» на прощальном выступлении его группы. В большинстве песен, как обычно, прозвучал тот язык доверительного общения, который на ТВ и радио принято запикивать. Алексей Любимов, возможно, в последний раз побывал на концерте «Ленинграда».

Сергей Шнуров при желании мог бы отметить двадцатитрехлетие своей группы в ближайший Старый Новый год. Но вместо этого он решил отказаться от концертов и напоследок проехать по России: Калининград, Москва, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург. Во всех городах тура «Ленинград» играл на стадионах чемпионата мира по футболу (кроме Казани, там проходили состязания WorldSkills).

Описывать последний концерт можно было бы с использованием футбольных терминов. Что-нибудь вроде того, что «Ленинград» в финале не пасует на «Газпром Арене», еще про играющих миллионеров, и как там еще пишут про футбол. И в этом нет ничего удивительного: «Ленинград» с самого первого альбома и песни «Зенит» прославляет этот спорт. А также почти с самого начала он был предназначен для стадионов и играл музыку для масс, даже когда на его концерты приходили только студенты.

В 1999-м Сергей Шнуров удалил из группы прежнего вокалиста и, как Леонид Федоров в «Аукцыоне», вроде бы не имея к тому оснований, запел сам. Два десятилетия назад он мог выходить на сцену в платье цвета, который иначе как «бурдовый» не назовешь. И замечал: «Мы на фестивале первыми выступаем, как лохи». Народный альбом «Дачники», этот один сплошной хит, изменил отношение к группе, но вряд ли — отношения в группе. Хотя они расходились, временно Сергея утомляла вся эта цыганщина, и он собирал сокращенные составы и сторонние проекты: «Три дебила», «Рубль», «Латекс» без мата, электронные «Диоды». И все же «Ленинград» существовал: как такие таланты пропьешь? Даже не задерживая строптивых вокалисток, если те противопоставляют себя группировке.

Сергей, который когда-то (возможно, в шутку) обязался выпивать каждый день, теперь даже не курит и пробегает пять километров три раза в неделю. Выходит на сцену в костюме-тройке. А глубокое понимание женской души (или дамское угодничество) привело к тому, что треть песен на концерте «Ленинграда» исполнялась вокалистками, прежде всего Флоридой Чантурия.

В последние годы «Ленинград» чаще выпускал новые клипы, вернее музыкальные короткометражки, чем альбомы. О визуальной составляющей не забыли и на «Газпром Арене»: на зрителей дважды обрушивался дождь из золотых лент, духовики играли с огнем, певицы меняли туалеты, барабанщики держали ритм, а публику Сергей не оставлял в покое, призывая поднять руки, подпеть, похлопать, попрыгать, посветить телефонами и сделать балтийскую волну.

Он всеми принят, хотя в современных реалиях мог бы быть изгнан отовсюду. Может быть, немного завидуя, его, поющего песни Аркадия Северного, называли «Шнурком». При этом какой-нибудь слушатель «Ленинграда» впервые сознательно похлопает и проникнется, и содрогнется от музыки Чайковского в песне «И больше никого». Он соединяет чистых и нечистых, и со всеми ему интересно. Он может на равных общаться и с Кустурицей, и с беспризорником с Петроградской стороны. А его творческие союзы — то с Леонидом Федоровым и Tiger Lillies, то с артистами, вышедшими из ресторанов.

В связи с этим прощальным концертом «Ленинграда» автор вспоминает, как год назад видел «Бенвенуто Челлини» в концертном зале Мариинского театра. Сергей Шнуров, исполнитель главной роли, не пел, а произносил, выражаясь языком его группы, «речуги», комментируя действие. В «Бенвенуто Челлини» Гектора Берлиоза он был так же на своем месте, как, например, в фильме группы НОМ «Звездный ворс». Все билеты на оперу были проданы, но зал оказался полупустым: в тот день губернатора сменил и. о. Речи вольнодумца XVI века словно имели отношение к тому, что происходит за стенами концертного зала. И как будто сам Сергей Шнуров давно уже стал и. о. БГ.