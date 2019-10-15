Причиной «взрывов» в Дзержинске стали военные учения на полигоне в Мулине

Жители Дзержинска Нижегородской области, где находятся оборонные предприятия, массово начали жаловаться в соцсетях на похожие на взрывы звуки, которые слышны во всех частях города 15 октября. Как пояснила позже администрация города, причиной гула стали показательные выступления, которые проходят в рамках военных учений «Взаимодействие» на полигоне в Мулине.

«Просим соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию»,– сообщили в администрации Дзержинска.

Учения «Взаимодействие-2019» открылись на полигоне в Мулине 13 октября. Участие примут около 3 тыс. военнослужащих из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Анастасия Еремина