Ставка на гео

В последние пару лет подходы к развитию бизнеса в нашей стране начали существенно меняться. Словосочетание Business Intelligence (BI) уже знакомо многим российским предпринимателям, однако далеко не каждый в точности понимает, что оно значит. Между тем, это понятие лишь обобщает большое количество «умных» сервисов, которые позволяют оценить и «взвесить» бизнес с точки зрения конкретных показателей – настолько точно, что быстро становится понятно, будет ли успешна та или иная идея. И одним из самых понятных и востребованных сервисов на сегодняшний день является геоаналитика.

Как пройти в аптеку

Простой факт: Краснодар является одним из городов-лидеров по объему торговых площадей на душу населения. Кроме того, здесь действует намного больше предприятий малого и среднего бизнеса, чем, например, в соседней Ростовской области (по данным налоговой службы). О чем это говорит? О том, что конкуренция здесь велика практически в любой области. А уж в торговле и общепите она просто огромна. Поэтому бизнес все чаще прибегает к инструменту геоаналитики. Но как она работает?

Для старта или развития бизнеса, по сути, нужно одно – знать примерную покупательскую способность в месте открытия торговой площадки, здраво оценить конкуренцию в своей сфере на этой конкретной территории, и понимать, кто именно является твоим клиентом. Это, конечно, в общих чертах. На самом деле, если Big Data чему-то нас и научило, так тому, что незначимых мелочей не существует. Чем больше параметров вы учли в своей оценке, тем выше вероятность, что прогноз окажется точным. Геоаналитика как раз и аккумулирует в себе весь спектр этих факторов, обеспечивая полную картину.

Технологически этот сервис базируется на геоданных сотовых операторов. Например, МТС один из первых начал использовать данный инструмент. С учетом уровня проникновения услуг связи, и лидирующего положения МТС на рынке, компания является одним из крупнейших в стране владельцев данных об инфраструктуре города и движении людских потоков, она может довольно быстро предоставлять детализированный отчет, учитывающий потребности клиента. Что, как правило, проще и дешевле, чем обращаться к разного рода аналитическим агентствам. Фактически сервис геоаналитики приобрел вид удобного онлайн-инструмента, работать с которым сможет даже человек, не слишком сведущий в маркетинге. А для маркетолога он станет исчерпывающим источником информации.

Фактически сервис геоаналитики приобрел вид удобного онлайн-инструмента, работать с которым сможет даже человек, не слишком сведущий в маркетинге. А для маркетолога он станет исчерпывающим источником информации

Выручка как на ладони

Например, если просто открыть ресторан в понравившемся месте Краснодара, то может произойти следующее. Где-нибудь в квартале от вас окажется заведение аналогичного профиля (например, хинкальная). Только, в отличие от вашей, она уже имеет определенную репутацию среди местных жителей, поэтому число клиентов, на которое вы рассчитывали при разработке бизнес-плана, придется как минимум ополовинить. Еще хуже в этом смысле аптекам, которые всегда конкурируют друг с другом примерно в одной и той же категории товаров.

Другой пример: вы открыли заведение или торговую точку в очень проходном месте. Людей там много практически в любое время. Казалось бы, что еще нужно? Вот только вполне может оказаться, что конкретно эти люди не заинтересованы в вашем товаре или услуге. Чтобы подобного не произошло, можно зайти на страницу облачного сервиса геоаналитики МТС, открыть карту города, в котором вы строите бизнес, и выбрать нужные фильтры. Их очень много – от стоимости аренды торговой площади до численности и предпочтений людей. Плотность населения, его доходы, наличие на территории точек конкурентов, число торговых центров в любом доме или рядом с ним. По сути, вы видите полную и достаточно достоверную картину жизнеспособности бизнес-модели в той или иной точке городского пространства. Нужную информацию можно тут же сохранить в виде отчета в удобном формате (excel-таблицей, doc- или ppt-файлом).

Это своего рода карта города бизнеса — там можно часами сидеть и выбирать подходящее место для своего заведения, примеряя на тот или иной район разные параметры

Попадание в точку

В данный момент наиболее активно этой услугой пользуются крупные ретейлеры, для которых цена ошибки слишком велика, поскольку велик масштаб торговых площадей. Большая польза геоаналитики заключается в большой прогнозной точности. Она не просто формирует у вас мнение о том, будет работать бизнес в этом месте или нет. Она позволяет вычислить это математически. Для телеком-оператора это не сложно. Конечно, не все жители региона являются абонентами МТС, однако практика показывает, что для достоверного отчета достаточно проанализировать 30% всей аудитории. Такой срез будет считаться статистически верным.

Среди кейсов, которые наглядно показывают эффективность геомаркетинга, успехи такого крупного ритейлера как «Пятерочка», увеличившей за год прибыль X5 на 30,6%. В течение этого года торговая сеть открыла 1,5 тыс. объектов. Если бы места их размещения были выбраны неудачно, это могло бы закончиться крайне неудачно, однако успешный анализ всех ключевых факторов позволил составить адекватный прогноз, который сбылся.

Если Big Data чему-то нас и научила, так тому, что незначимых мелочей не существует. Чем больше параметров вы учли в своей оценке, тем выше вероятность, что прогноз окажется точным.

Сложное в простой оболочке

Прогноз выручки, который сбывается — это мечта любого маркетолога или финансового специалиста. Бизнес так часто сталкивается с непредсказуемостью жизни, что уже не верит в то, что такое вообще возможно. При этом стоимость геоаналитики мобильного оператора варьируется в пределах нескольких тысяч рублей, что кратно меньше стоимости аналитического отчета у какого-нибудь агентства. Так что сегодня этот инструмент вполне доступен не только крупным компаниям, но и индивидуальным предпринимателям, желающим открыть кофейню у дома. И займет процедура всего несколько секунд. Можно сказать, что это своего рода карта города бизнеса — там можно часами сидеть и выбирать подходящее место для своего заведения, примеряя на тот или иной район разные параметры.

Руководитель направления Big Data в компании «Крок» Егор Осипов считает, что технологичные решения сейчас нужны в большинстве сфер — по сути, везде, где нужно понимать, как работает бизнес.Однако в последнее время использовать такого рода аналитику начинает малый и средний бизнес. Ничего удивительного в этом нет, ведь сервисы по аналитике становятся интуитивно понятными и простыми для использования.