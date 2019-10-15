Директор «Кубаньвзрывпрома» погасил долги по зарплате после перспективы уголовного дела

АО «Кубаньвзрывпром», занимающееся разведочным бурением, погасило более 9 млн руб. задолженности по заработной плате перед 99-ю своими сотрудниками. Данная сумма долга образовалась за июль-август текущего года.

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, директору «Кубаньвзрывпрома» надзорным ведомством было внесено представление, а материалы проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании за невыплату зарплаты (ст. 145.1 УК РФ). Кроме того, в отношении юридического и должностного лиц прокуратура возбудила административное дело за непредставление обществом сведений о просроченной задолженности по заработной плате в органы Росстата (ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ).

По данным Краснодарстата, по состоянию на 1 октября суммарная задолженность по заработной плате в регионе составила 24,5 млн руб. и по сравнению с 1 сентября увеличилась на 35,3%. Задолженность на начало октября имели шесть организаций, не получили вовремя деньги 457 человек, в среднем на каждого приходилось 53,6 тыс. руб. долга. 72,4% приходится на организации строительства; 27,6% – на научные исследования и разработки.

Василий Хитрых