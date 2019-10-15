В Ростовской области на повышение квалификации работников потратят 41 млн рублей

В рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» на переобучение и повышение квалификации работников предприятий Ростовской области с 2019 по 2024 годы направят 41 млн руб., сообщает управление информационной политики региона. Из этой суммы 39,2 млн руб. направят из федерального бюджета, а 2,1 млн руб. добавят из областного.

В этом году переобучение и повышение квалификации смогут пройти 500 работников предприятий Ростовской области сельского хозяйства, транспорта и строительства.

Предприятия области могут получить субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с переобучением, повышением квалификации работников. Также предприятия имеют возможность самостоятельного выбора образовательных организаций и направлений обучения для своих работников.

Участвовать в проекте могут предприятия, зарегистрированные на сайте Федерального центра компетенций, как участники национального проекта, и заключившие соглашения с министерством экономического развития Ростовской области о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта.

Дарья Голякова