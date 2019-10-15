Причиной вспышки дизентерии в школе № 47 является болезнь сотрудника пищеблока

Причиной заражения дизентерией 26 учеников школы № 47 Советского района Нижнего Новгорода стала болезнь сотрудника пищеблока, работающего в муниципальном предприятии «Единый центр муниципального заказа».

Эту информацию сообщила на брифинге директор департамента образования Нижнего Новгорода Елена Платонова.

Она также сообщила, что глава города Владимир Панов поручил провести тщательное расследование по данному факту и принять кардинальное решение, если подтвердится факт неправильной организации труда работника пищеблока. При этом, по словам Елены Платоновой, факт неправильной организации труда сотрудников ЕЦМЗ сейчас уже подтверждается. Директор департамента образования сказала, что кадровые решения будут, но насколько кардинальными они будут, зависит от результата проверки.

Напомним, что Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств вспышки дизентерии в школе № 47, которая с 13 октября закрыта на карантин. В школе завершаются санитарные мероприятия, а специалисты Рсопотребнадзора собрали материалы, необходимые для оценки действий персонала школы и сотрудников ЕЦМЗ, который обеспечивал питанием учащихся этой и других школ. Роспотребнадзор заявил также о готовности оказать пострадавшим детям и их законным представителям помощь в судебной защите их интересов и рекомендовал сохранять чеки и другие документы, подтверждающие стоимость лечения.