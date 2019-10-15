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Фото: Андрей Абрамов

Обманутые дольщики и обманутые ожидания

Повторные общественные слушания о присоединении Новинок у Нижнему Новгороду пройдут 18 октября.

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В связи с обращениями жителей Новинок, выступивших против присоединения этого сельсовета к Нижнем Новгороду, 18 октября будут проведены повторные общественные слушания по этому вопросу.


Участники предыдущих слушаний, состоявшихся 10 октября в день приезда в Нижний Новгород Владимира Путина, не удовлетворены их результатами, заявляют о формальном характере мероприятия и о том, что не были даны ответы на их вопросы об изменении налогов и тарифов, о возможном перемещении в Приокский район учреждений социальной сферы, а также о развитии инфраструктуры. Жители Новинок обратились с письмом на эту тему в Администрацию Президента РФ, в Общественную приемную Владимира Путина, к губернатору, мэру, главе района и к депутатам разных уровней, требуя проведения референдума или опроса жителей.

Политолог Валентина Бузмакова говорит в этой связи, что решение о присоединении Новинок к Нижнему Новгороду стало поводом для осознания многими дольщиками жилых комплексов, строящихся в этом поселке, обманутых ожиданий, связанных с недорогим жильем на природе неподалеку от города и доступными услугами по сельским ценам.

Напомним, что в ответ на письмо противников присоединения Новинок к областному центру инициативная группа обманутых дольщиков, заинтересованных в присоединении к городу, начала сбор подписей в поддержку этого решения, открывающего возможности завершения долгостроя.

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