Администрацию Салехарда возглавил Алексей Титовский

Главой администрации Салехарда городская дума единогласно выбрала Алексея Титовского, занимающего должность консультанта заместителя губернатора ЯНАО по внешним связям. Ранее он возглавлял региональный департамент по науке и инновациям, когда губернатором округа был Дмитрий Кобылкин (в мае 2018 года назначен министром природных ресурсов РФ). Вторым претендентом на пост мэра, отобранным конкурсной комиссией, был гендиректор Салехардской дирекции единого заказчика Алексей Нога.

«Главные проблемы города – жилищно-коммунальные услуги и тарифы, аварийное жилье. Значит, нужно строить больше домов и быстрее. К примеру, за счет комплексного развития территорий, реализации инвестпроектов и создание привлекательной среды для застройщиков. В тоже время нужно обеспечить жесткий контроль над сроками строительства и качеством сдаваемого жилья»,– сказал во время собеседования Алексей Титовский. Он предложил активнее строить арендное жилье, усилить общественный контроль над работой управляющих компаний и создать при главе города совета по вопросам ЖКХ.

С 2012 года мэром Салехарда был Иван Кононенко. 14 октября он попрощался с коллективом администрации.

Евгений Минин