Следственный комитет и прокуратура оценивают деятельность школы №47 и ЕЦМЗ Нарушения санитарного законодательства повлияли на распространение инфекции.

Все нарушения санитарного законодательства, выявленные Роспотребнадзором в деятельности муниципального предприятия «Единый центр муниципального заказа» при организации работы пищеблока школы № 47, являются достаточно серьезными, поскольку представляют собой угрозу жизни и здоровью граждан.

Выявленные нарушения коренным образом повлияли на распространение инфекции и на заболевание детей. Об этом в интервью «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

Она также сообщила, что следственный комитет и прокуратура подключились и дадут оценку действий школы и оператора питания.

Напомним, что школа № 47 Советского района Нижнего Новгорода с 14 октября закрыта на карантин в связи со вспышкой кишечной инфекции. Заболели 26 учеников этой школы, из них четверо госпитализированы. Выявлен носитель дизентерии, которым оказался работник пищеблока, являющийся сотрудником Единого центра муниципального заказа.