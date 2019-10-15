Правительство Удмуртии привлечет кредит на 5,45 млрд рублей

Власти Удмуртии планируют объявить электронный аукцион по привлечению коммерческих кредитов на сумму 5,45 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба минфина республики. «До 25 ноября правительство Удмуртии должно осуществить очередной возврат бюджетного кредита, полученного от управления Федерального казначейства в объеме 5 млрд руб.»,— отмечает пресс-служба ведомства.

В течение года республика пользуется краткосрочными кредитами Федерального казначейства со ставкой 0,1% годовых. Это необходимо для сокращения расходов по обслуживанию госдолга.

Ставка по новым кредитам составит 8% годовых, которая может также снизиться во время проведения аукциона. Отмечается, что привлечение новых кредитных средств не увеличит региональный долг, который по итогам 2019 года сократится на 971 млн руб.