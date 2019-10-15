Суд в Перми амнистировал бывшего следователя МВД

Индустриальный суд Перми прекратил уголовное преследование бывшего следователя МВД Надежды Матвеевой, обвинявшейся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Суд применил к ней акт амнистии, принятый государственной думой в связи с семидесятилетием победы в Великой Отечественной войне. Согласно постановлению Госдумы, освобождению от уголовной ответственности подлежат женщины, впервые совершившие умышленные преступления небольшой и средней тяжести, имеющих несовершеннолетних детей. У госпожи Матвеевой есть 14-летний ребенок.

Уголовное дело в отношении надежды Матвеевой связано с расследование ДТП, которое произошло летом 2014 года. В нем погиб 22 летний Евгений Скорняков. Изначально виновником аварии был назван погибший. Но, как посчитали родители господина Скорнякова, фактически за рулем сидел другой человек, находившийся в автомобиле. Уголовное дело в отношении Надежды Матвеевой было возбуждено по личному указанию председателя СКР Александра Бастрыкина, к которому обратился отец Евгения Скорнякова. По версии следствия, следователь, устанавливая обстоятельства ДТП, не провела необходимый объем проверочных мероприятий, не назначила нужные экспертизы. В итоге госпожа Матвеева признала свою вину.