«Черкизово» договорилось Россельхозбанком о финансировании проекта МЭЗа в Липецкой области

Группа «Черкизово» подписала соглашение о сотрудничестве с Россельхозбанком по реализации проекта строительства маслоэкстракционного завода по переработке высокопротеиновых масличных культур в Липецкой области, сообщила пресс-служба «Черкизово». Общая суточная мощность предприятия составит 2,5 тыс. т. Стоимость проекта оценивается в 7,2 млрд руб. с учетом НДС. На производстве будет перерабатываться соя, выпускаться шрот и масло. Завод будет построен на территории особой экономической зоны «Елецпром».

О намерении холдинга реализовать проект стало известно в августе. Тогда речь шла о предприятии мощностью 1,5 тыс. т в сутки и стоимостью около 6 млрд руб.

В Липецкой области уже реализуется ряд проектов группы, в том числе ОАО «Куриное Царство» и ООО «Черкизово свиноводство». Последнее производит 87% свинины в областном объеме.

О том, как и почему могут меняться инвестиционные приоритеты «Черкизово», читайте в материале “Ъ-Черноземье” «У нас нет задачи просто производить мясо».

Ирина Лобанова