НЛМК снизил продажи на 6% в третьем квартале

За девять месяцев 2019 года продажи группы НЛМК (основная промплощадка расположена в Липецке) снизились на 6% до 4 млн т в связи с ремонтами на площадке завода. Об этом говорится в отчете о производственных показателях компании. Объем продаж на фоне снижения производства сократился за счет уменьшения реализации полуфабрикатов. При этом доля продаж продукции с высокой добавленной стоимостью выросла на 3% — до 33%, готовой продукции — увеличилась на 4%, до 68%. Производство стали снизилось на 6% и составил 3,7 млн т «в связи с продолжением капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК».

Продажи на «домашних» рынках снизились на 6% до 2,8 млн т из-за сезонных ремонтов на европейских активах группы. Доля продаж группы на «домашних» рынках составила 68%. Продажи на экспортных рынках составили 1,3 млн т, увеличившись на 9% благодаря увеличению поставок слябов третьим лицам.

Ирина Лобанова