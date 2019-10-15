Правительство выделит субсидии на создание в России киберполигона

Правительство России утвердило правила предоставления из федерального бюджета субсидий на создание киберполигона. Соответствующий документ подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 12 октября и опубликован на портале правовой информации. Киберполигон необходим для обучения специалистов и руководителей в области информационной безопасности, следует из документа.

Минкомсвязь будет предоставлять субсидии на развитие полигона через конкурсный отбор. В конкурсе смогут принять участие компании, зарегистрированные в России, с долей иностранного владения менее 50%.

Ранее глава компании «Россети» Павел Ливинский заявлял, что киберполигон для отработки защиты от кибератак планируется создать в Петербурге на базе «Ленэнерго», сообщал со ссылкой на него «Интерфакс». По словам господина Ливинского, полигон позволит выполнять обкатку цифровых устройств для поиска уязвимостей. Проект оценивается в сумму около 500 млн руб., его реализация может занять до двух лет.

Отдел медиа и телекоммуникаций