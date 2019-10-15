Петербургская пивоварня «Бакунин» построит собственный завод в Эстонии

ООО «Пивоваренная компания "Бакунин"» (зарегистрировано в Санкт-Петербурге) намерено построить собственное производство в городе Йыхви на северо-востоке Эстонии близ границы с РФ. В настоящий момент на территории соседнего государства зарегистрировало дочернее предприятие компании — ТОО Bakunin, которое реализует проект строительства производственного здания в Йыхвиском бизнес-парке на участке площадью 0,7 га. Об этом сообщает эстонская газета «Северное побережье».

Как заявил изданию предприниматель Александр Романенко, основавший пивоварню «Бакунин» шесть лет назад вместе с компаньонами Юрием Митиным и Владимиром Наумкиным, их выбор пал на Йыхви, поскольку «он находится недалеко от Петербурга и хорошо вписывается в план предприятия увеличить экспорт своего пива».

Точные сроки завершения строительства господин Романенко пока не называет, отмечая, что компания намерена действовать «без спешки». При этом предполагается, что в 2021 году завод уже будет работать. Объект инвестиций в проект также не уточняется.