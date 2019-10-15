55 НКО Башкирии получили гранты президента России на сумму около 64 млн рублей

Некоммерческие организации Башкирии по итогам конкурса получили 55 грантов президента России на общую сумму 63,76 млн руб., сообщает Общественная палата республики. Четыре НКО — Центр социокультурного моделирования, следж-хоккейный клуб «Башкирские пираты», Общественный фонд развития города и организация детей с инвалидностью «Содействие» — получили крупные гранты стоимостью более 3 млн руб.

Так, самый большой грант, стоимостью 9,5 млн руб., получил проект под названием «Школа молодого этнополитолога в Республике Башкортостан», разработанный Центром социокультурного моделирования (учрежден Азатом Бердиным, Русланом Бакаевым, Ильей Демичевым, Вячеславом Рогашевым, Юлдашем Юсуповым). Проект, как следует из его описания, направлен на изучение этноконфессиональных процессов, вовлечение в эту работу молодых исследователей, выработку качественно новой методологии мониторинга этноконфессиональной ситуации.

Грант стоимостью 5 млн руб. получил проект «Следж-хоккей — реабилитация через спорт», разработанный общественной организацией «Следж-хоккейный клуб Башкирские пираты», (основана Еленой Ананьевой, Ринатом Хусаиновым, Артуром Саитгареевым, Артемом Гараевым). Проект направлен на социальной-спортивную реабилитации детей с инвалидностью средствами Паралимпийского следж-хоккея.

Общественный фонд развития города (учрежден Игорем Черненко, Салаватом Гималетдиновым, Константином Воронцовым, Ольгой Панчихиной, Валерием Муштриевым, компанией «ИЦ Системы информации и связи») получит 4,44 млн руб. на проект «Конструктор сообществ». Проект позиционирует себя как обучающий команды муниципальных образований технологиям развития сообществ.

Грант стоимостью 3,81 млн руб. получил проект «Учись жить самостоятельно!» организации родителей детей с инвалидностью «Содействие» (основана Линарой Кугаевской, Людмилой Сахаповой, Ольгой Суховой, Ириной Сурначевой). Он предполагает обучение молодых людей с инвалидностью навыкам самостоятельного проживания.

В числе грантополучателей есть такие организации как Фонд поддержки и развития образования Стерлитамака (проект стоимостью 1,65 млн руб. под названием «Алга! Акселератор лидеров и гражданских активистов»), Центр социального обслуживания «Социум» (проект школьного телевидения стоимостью 860,2 тыс. руб.), «Молодая гвардия Единой России» (проект «Герои нашего времени. Гордость Башкортостана» стоимостью 1,68 млн руб.), приход Покровского храма Уфы (проект «Поддержка добровольцев милосердия» стоимостью 228,26 тыс. руб.) и другие.

В первом конкурсе президентских грантов, который проводился в этом году, НКО из Башкирии получили 38 грантов на сумму 44,8 млн руб.

Майя Иванова