В Краснодаре за бюджетные 47,8 млн рублей достроят пять проблемных домов

На достройку проблемных жилых комплексов в кубанской столице в 2019-2020 годах из бюджета Краснодарского края выделят 47,8 млн руб. (10,4 млн руб. в 2019 году, 37,4 млн — в 2020-м). На эти деньги завершат строительство ЖК «Форт Карасун», ЖК «Территория счастья», ЖК «Талисман», ЖК «Южный» и ЖК «Валентина».

Как сообщают в мэрии, сдача проблемного дома в ЖК «Форт Карасун» намечена до конца 2019 года. Там счет бюджетных средств оплатят завершение строительно-монтажных работ и возмещение затрат инвестора. В ЖК «Территория счастья» по улице Жигуленко, 3 завершение строительно-монтажных работ намечено на март 2020 года. Работы на объекте продолжает привлеченный инвестор. Бюджетные средства направят на завершение строительства и подключение к сетям. Завершение ЖК «Талисман» планируется на март 2020 года. Средства направят на подключение к коммуникациям. Последняя литера ЖК «Южный» будет достроена по втором квартале 2020 года. За бюджетный счет там будут оплачены завершение строительства и подключение к центральным коммуникациям.

ЖК «Валентина» собираются ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года. Бюджет оплатит строительно-монтажные работы и подключение к инженерным сетям.

Всего в 2019-2020 годах из бюджета Краснодарского края на завершение строительства проблемных долгостроев будет выделено 1 млрд руб. (по 500 млн руб. ежегодно).

Василий Хитрых