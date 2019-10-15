Нижний Новгород привлек девять кредитных линий с общим лимитом в 2,8 млрд рублей

Нижний Новгород заключил девять контрактов с банками о предоставлении городу кредитных линий с общим лимитом в 2,8 млрд руб. Всего планировалось получить десять кредитов на 3,3 млрд руб., однако на один аукцион не было подано ни одной заявки.

Как сообщается на портале госзакупок, восемь кредитных линий городу предоставит Сбербанк: три невозобновляемые линии на 200 млн руб. каждая (стоимость контрактов составила 14,96 млн руб., 14,96 млн руб. и 14,82 млн руб.), две невозобновляемые линии на 300 млн руб. каждая (стоимостью 22,23 млн руб. и 22,11 млн руб.), две возобновляемые линии на 500 млн руб. каждая (стоимостью по 40 млн руб. каждая) и возобновляемую линию на 300 млн руб. стоимостью 24 млн руб. Еще одну кредитную линию Нижнему Новгороду предоставит Саровбизнесбанк, стоимость контракта – 24 млн руб. Все линии предоставляются сроком на год.

Анастасия Еремина