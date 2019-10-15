ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом

В рамках предложения минимальная ставка снизилась в среднем на 1,5 п. п.

Обновленные условия ВТБ позволяют клиенту приобрести подержанный автомобиль в кредит в автосалонах от 2,5% годовых по программе «ЭкстраЛайт». Минимальные ценовые параметры доступны для всех заемщиков в случае добровольного оформлении страхования жизни (с дисконтом 4 процентных пункта), страхования предмета залога по программе «Вместо КАСКО» (5 п. п.) и при наличии карты «Автолюбитель» (2,5 п. п.). Для клиентов с ежемесячными зачислениями на счет и тех, у кого есть действующий кредит в банке, применяется дополнительный дисконт в размере 1 п. п.

«Спрос на автомобили с пробегом с каждым годом растет. В рамках нашей стратегии, мы учитываем потребности клиентов и стараемся предоставить им максимально привлекательные ставки. Именно поэтому мы снизили ценовые параметры по продукту, тем самым сделав его еще доступнее – от 2,5% годовых. ВТБ предлагает индивидуальный подход к каждому заемщику. Так, с помощью программы-конструктора клиенты смогут выбрать подходящие услуги с различными дисконтами, влияющими на процентную ставку», – комментирует вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

В рамках стандартных программ кредит доступен на срок от года до пяти лет, возможная сумма – от 100 тыс. до 3 млн руб. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства. Максимальный возраст поддержанного автомобиля на момент погашения кредита: 15 лет – для иностранных, 10 лет – для отечественных автомобилей. Для оформления кредита заемщику потребуется предоставить паспорт и второй документ на выбор.

ВТБ – один из лидеров на рынке автокредитования России. По итогам восьми месяцев банк провел 70,3 тыс. сделок на общую сумму 53,3 млрд руб. Объем портфеля на 1 сентября составил 115,5 млрд руб.