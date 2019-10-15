Адвокат Эльдар Шарафутдинов будет защищать священника Николая Стремского

Оренбургский адвокат Эльдар Шарафутдинов будет приобщаться к защите священника Николая Стремского, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Об этом правозащитник сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

«Пообщавшись с его друзьями и детьми, решил вступить в дело, чтобы отстаивать его честное имя. Задумайтесь только, если идёт следствие по тяжкому составу в отношении несовершеннолетних детей, а силовые структуры интересуют вопросы финансирования Саракташкого обителя. Вопросов больше, чем ответов на них. У защиты имеются данные об оговоре под давлением Николая Стремского», – рассказал адвокат.

Расследованием уголовного дела в отношении священника Николая Стремского занимается Главное следственное управление Следственного комитета России. Настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташе обвиняют в изнасиловании, развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Потерпевшими признаны семь приемных и опекаемых священником детей. Николай Стремский создал самую большую приемную семью в России и имеет государственные награды.

Андрей Сазонов