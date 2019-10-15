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Текслер назначил ответственных за подготовку столетнего юбилея танковой промышленности

В Челябинской области создан организационный комитет по подготовке и проведению столетнего юбилея российского танкостроения. Распоряжение губернатора Алексея Текслера опубликовано на официальном сайте правительства региона.

Празднование столетия танковой промышленности состоится в 2020 году. В оргкомитете 14 человек. Председателем назначен вице-губернатор Егор Ковальчук, сопредседателем – заместитель главы региона Вадим Евдокимов. Кроме того, в состав комитета включены представители министерств промышленности, культуры и общественной безопасности региона, госкомитета по делам архивов области, администрации Челябинска, ООО «ЧТЗ-Уралтрак», АО «Специальное конструкторское бюро “Турбина”», АО «НПО “Электромашина”», автотранспортного факультета Южно-Уральского государственного университета, регионального отделения Всероссийской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

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