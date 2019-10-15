В Ершовском районе заработал завод по ремонту сельхозмашин

В Ершовском районе в помещении бывшего завода «Кировец» заработал ремонтный завод сельхозпредприятия МТС «Ершовская». Его посетил губернатор Валерий Радаев, уточняет пресс-служба главы региона.

За два года удалось реконструировать корпус, смонтировать отопление, установить кран-балки в цехе ремонта, подключить коммуникации. Рядом с заводом обустроен трактородром для испытаний техники и обучения специалистов.

В новых цехах одновременно может проводиться ремонт и переоснащение до 60 тракторов К-700А и К-744.

Марина Ковалева