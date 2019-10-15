ЧТПЗ перевозит штаб-квартиру в Сколково

ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» перевезет штаб-квартиру из офиса в центре Москвы в подмосковный инновационный кластер «Сколково». Компания займет помещение площадью 7 тыс. кв. м в многофункциональном бизнес-центре «Амальтея», сообщили в пресс-службе завода.

«Переезд в новый офис, расположенный в особом социокультурном поле научно-технологического комплекса, которое в наибольшей мере отвечает духу и философии группы ЧТПЗ, станет органичной частью мероприятий, направленных на построение сильной клиентоцентричной культуры в компании»,- отметили в пресс-службе. В новом офисе будет применяться agile-подход при организации производственных процессов. Переезд стартует этой осенью и завершится в первом квартале 2020 года.

В ЧТПЗ не стали комментировать планы предприятия на получение статуса резидента Сколково.