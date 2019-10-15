Губернатор Самарской области представил нового министра культуры региона

Фото: Правительство Самарской области

Новый министр культуры Самарской области Борис Илларионов представлен молодежному сообществу региона. Его представил губернатор Дмитрий Азаров. Об этом сообщает региональное правительство.

«Представляя нового министра культуры, Дмитрий Азаров отметил, что ожидает от Бориса Илларионова конструктивного взаимодействия с творческой общественностью региона и пожелал успехов в работе»,– говорится в сообщении.

Ранее деятель в сфере культуры занимал должность проректора академии русского балета имени Вагановой, отвечал за экономическое развитие в Санкт-Петербургской государственной академии имени Римского-Корсакова. Также Борис Илларионов работал исполнительным директором в Санкт-Петербургском государственном академическом театре балета Эйфмана и входил в комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Георгий Портнов