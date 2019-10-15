Компания Seat готовит компактный электромобиль, который будет меньше уже представленной модели el-Born, сообщает Autocar.

Глава испанского автопроизводителя Лука ди Мео заявил, что марка намерена расширять линейку электромобилей, чтобы охватить как можно больше сегментов рынка и увеличить продажи.

В работе над электромобилями Seat будет использовать наработки Volkswagen Group, включая платформу MEB, моторы, аккумуляторы и другие узлы и агрегаты. Также не исключено появление «заряженных» машин с электродвигателями.

Напомним, премьера первого серийного электромобиля Seat — модели el-Born — состоялась весной 2019 года.