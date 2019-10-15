Дачу принца Ольденбургского на Каменном острове продали на торгах за 135 млн рублей

Госкомпания АО «Дом.рф» (ранее — АИЖК, 100% акций принадлежит государству в лице Росимущества) продала на торгах объект культурного наследия федерального значения «Дача князя В.В. Долгорукого (принца П.Г. Ольденбургского). Новым владельцем исторического объекта общей площадью 1,6 тыс. кв. м и земельного участка под ним площадью 0,35 га по адресу: Каменный остров, набережная Малой Невки д. 11, лит. А стала компания АО «Легион», предложившая за лот 135 млн рублей, сообщает «Фонтанка.ру».

По информации издания, фирма-победитель была зарегистрировала в августе этого года по месту регистрации еще трех десятков компаний. Другой претендент — АО «Доминант» — предложил на торгах сумму на 1,5 млн руб. меньше. Этой компании, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», также нет и трех месяцев. Ее правовая форма — непубличное акционерное общество, а регистрация — по адресу, служащем местом прописки еще нескольких десятков юрлиц.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Дача принца Ольденбургского на Каменном острове по закону может быть использована под размещение гостиницы. Победителю аукциона придется взять на себя охранные обязательства по завершению проекта реставрации и последующему сохранению объекта.