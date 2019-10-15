В Североуральске зафиксирован рост заболеваемости гепатитом

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области заявило о сложной эпидемиологической обстановке в Североуральске. С начала октября на территории города было зафиксировано 6 случае заражения гепатитом А. В зоне риска оказались горожане от 18 до 45 лет.

«На 1 января 2019 года привитость детей с 1 года до 6 лет в городе составила – 5,5% (среднеобластной показатель 18,5%); детей с 7 до 14 лет – 35,1% (среднеобластной показатель 59,6%), подростков 15-17 лет – 44,6% (среднеобластной показатель 73,6%); взрослых с 18 лет и старше – 9,3% (среднеобластной показатель 10,5%)»,— отмечается в сообщении ведомства.

Гепатит А является вирусным заболеванием печени, которое может вызвать острую почечную недостаточность и привести к летальному исходу.