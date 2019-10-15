В Перми откроют центр по обслуживанию скоростных электропоездов

В Перми появится центр по ремонту скоростных электропоездов поездов «Ласточка». Договоренность об этом была достигнута на совещании заместителя генерального директора ПАО «РЖД» Дмитрия Пегова с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым.

Глава региона и представители ПАО «РЖД» ознакомились с проектом реконструкции моторвагонного депо. По словам господина Пегова, в связи с растущим объемом работы и увеличением подвижного состава «Ласточек» в Прикамье необходимо совершенствовать и технологию обслуживания этих поездов. При этом в ближайшей перспективе подвижной состав скоростных поездов потребует ревизии. «Уже сейчас поезда накатали 1,6–1,8 млн км. Это значит, что через четыре-пять лет необходимо будет провести первую техническую ревизию: поднимать вагоны и проверять их техническую исправность. Принимая во внимание планы Пермского края по расширению маршрутной сети „Ласточки“ в регионе и увеличению числа составов, мы видим потенциальное увеличение объема загрузки ремонтного депо»,— отметил начальник депо Сергей Лифанов.

Уже на первом этапе модернизации пермские ремонтники смогут проводить техобслуживание до 25 скоростных поездов в год.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, в ближайшее время в Прикамье могут открыться два новых маршрута для «Ласточек»: Пермь — Краснокамск — Пермь и Пермь — Чусовой — Пермь.