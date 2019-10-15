В Ростове пенсионерка взыскала 120 тыс. рублей с медцентра за навязанную услугу

Первомайский районный суд Ростова взыскал с медицинского «Альфа-центра» 120 тыс. руб. в пользу 65-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ). На эту сумму сотрудники центра навязали женщине кредит на препарат, якобы исцеляющий от всех недугов.

Сотрудник «Альфа-центра» позвонил пенсионерке и убедил ее пройти комплексное обследование по полису ОМС. После осмотра в центре на улице Темерницкая, 7а женщине сообщили о серьезных проблемах со здоровьем и предложили бесплатный препарат, якобы избавляющий от всех недугов. Она согласилась и подписала документы. Позже выяснилось, что ей навязали кредит почти на 120 тыс. руб.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась к экспертам ОНФ, которые выяснили в региональном министерстве здравоохранения и Росздравнадзоре, общественники узнали, что у медцентра нет лицензии на оказание таких услуг.

«Как правило, при заключении таких договоров медцентры пугают людей различными заболеваниями, пользуются их стрессовым состоянием и вводят в заблуждение.В результате под медицинской услугой, за которую не нужно платить, понимается оплата в кредит. При этом отказ возвращать деньги медцентры мотивируют тем, что клиенты сами подписали документы»,— передает пресс-служба слова активиста регионального отделения ОНФ в Ростовской области Михаила Канаева. .

По иску ОНФ Арбитражный суд Ростовской области привлек учреждение к административной ответственности. Затем активисты обратились с иском в Первомайский районный суд Ростова с иском о взыскании суммы кредита.

Дарья Голякова